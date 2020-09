No sábado, dia 19 de Setembro, foi realizada uma Blitz Educativa de trânsito organizada pelo Lions Clube de Jandaia do Sul juntamente com o Professor Pedrinho e a equipe do Lauro Placas, Departamento Municipal de Educação e com o apoio da Prefeitura de Jandaia do Sul e Polícia Militar.

O tema escolhido esse ano pelo CONTRAN foi “Perceba o Risco, Proteja a Vida”.

A blitz educativa teve distribuição de máscaras aos condutores e pedestres na Praça do Café. Já nas aulas remotas nas escolas municipais, foi proposto a realização de textos sobre o tema com todos os alunos.