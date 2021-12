Bar é arrombado em Marumbi

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar de Marumbi na madrugada desta terça-feira (14) na Rua 25 de Julho, no centro.

No local foi feito contato com o proprietário, de 47 anos, que relatou a equipe policial que é proprietário do bar e que visualizou pelo celular as imagens da câmera de segurança de dentro do estabelecimento e que havia um homem lá dentro e imediatamente ligou para polícia e se deslocou para o seu bar. Ao chegar em frente ao bar ouviu barulhos vindos da parte interna.

Os policiais entraram no estabelecimento e não foi encontrado ninguém na parte interna, porém o forro estava caído e com algumas telhas levantadas sendo provavelmente o local de acesso do autor que furtou R$ 5 em moedas.

Diante dos fatos, a equipe policial iniciou diligências em busca do autor, mas não houve êxito em encontrar alguém suspeito, sendo a vítima orientada e intensificado o patrulhamento no local.