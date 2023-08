Bandidos tentam assaltar ônibus entre Bom Sucesso e São Pedro

Na noite terça-feira (1) ocorreu um incidente envolvendo um ônibus com passageiros que seguia de São Pedro do Ivaí em direção a Bom Sucesso. Segundo relatos, um carro, inicialmente descrito como um Honda Civic, cinza, se aproximou do ônibus e efetuou cerca de 20 disparos de arma de fogo. O motorista do ônibus, ao perceber a situação, acabou colidindo contra a traseira do veículo Honda Civic na tentativa de escapar do roubo.

O motorista também informou que no carro haviam quatro indivíduos. Apesar do ocorrido, nenhum tiro atingiu o ônibus. Diante dos fatos, equipes da Polícia Militar foram acionadas e iniciaram buscas pelos possíveis locais onde o veículo Honda Civic poderia estar. Uma equipe decidiu escoltar o ônibus até a saída do município de Jandaia do Sul como medida de segurança.