Baleia com mais de 20 toneladas é encontrada morta no Litoral do PR

Uma baleia-jubarte em decomposição foi encontrada nesta quarta-feira (24) na praia Brejatuba, em Guaratuba, no Litoral do Paraná. De acordo com informações do Laboratório de Ecologia e Conservação (LEC) da Universidade Federal do Paraná (UFPR), ela pesa mais de 20 toneladas e mede 11,4 metros de comprimento.

Foi o primeiro registro de encalhe desta espécie neste ano no Litoral do Paraná.

O mesmo animal tinha sido avistado morto boiando no mar na terça-feira (23). A equipe do LEC recolheu amostras do animal para estudo.

Após a coleta dos materiais biológicos, a Prefeitura de Guaratuba fará a destinação da carcaça da baleia, com o apoio da equipe de veterinários, biólogos e técnicos de nossa equipe PMP-BS/UFPR. Esta ação integrada é parte do Protocolo de atendimento ao encalhe de animais marinhos no Paraná (PRAE), que conta com o IBAMA, IAT e SEDEST, além de prefeituras e da UFPR.

