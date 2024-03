Autarquia de Saúde de Cambira abre Processo Seletivo para 12 vagas

A Autarquia Municipal de Saúde de Cambira anunciou nesta terça-feira (26/03) a abertura do processo seletivo simplificado (PSS) para a contratação de 12 vagas para diversos setores. O edital para o PSS foi publicado no Diário Oficial do Município e pode ser conferido na aba Concursos no site da Prefeitura.

Com a publicação do edital, os interessados já podem acessar o site da Prefeitura Municipal de Cambira, baixar o edital do processo seletivo e realizar sua inscrição online. Todas as informações – nome, data de nascimento e CPF – devem estar completas e corretas, de acordo com os dados da Receita Federal.

As vagas disponíveis para: Agente de Endemias, Agente Comunitário de Saúde, Enfermeiro (a), Técnico de Enfermagem, Cirurgião Dentista e Operador de RX. Com salários que variam de R$ 1.499,42 a R$ 3.876,92.

As inscrições podem ser feitas apenas online até o dia 08/04/2024 até as 17h00. Quem tiver alguma dificuldade, poderá se inscrever na Prefeitura Municipal das 07h30 às 11h30 e das 13h00 às 17h00.