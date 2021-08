Atenção: Inscrição para transporte universitário neste sábado

ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITÁRIOS DE JANDAIA DO SUL (AUJS)

Prezados alunos,

A Associação dos Universitários de Jandaia do Sul CONVOCA os associados para comparecerem à Câmara Municipal de Jandaia do Sul, situada na Praça do Café, nº 22-A, neste sábado, dia 14 de agosto de 2021, no período compreendido entre as 09h00min até as 13h00min, para realização da inscrição referente ao transporte universitário no semestre corrente.

Atenção! Apresentar-se munido dos seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de residência e atestado de matrícula.

OBS: O aviso também é destinado aos alunos que compareceram à inscrição inicial realizada no começo do ano letivo de 2021.

Atenciosamente,

Diretoria.

Telefone para contato: (43) 9 9861-1970