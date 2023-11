O solicitante relatou a Polícia Milita na manhã de segunda-feira (6), que ao chegar na associação dos motociclistas, localizada no Bela Vista do Cambira, verificou que a porta do salão e uma das janelas estavam arrombadas, sendo que para adentrar no recinto precisaram arrancar as grades de proteção.

Do local foram subtraídos 100 talheres, uma serra elétrica, um aparelho de som e um botijão de gás.