Assistência Social realizará plantão para acolhimento durante onda de frio

Diante do frio intenso previsto para os próximos dias em toda a região, a Secretaria Municipal de Assistência Social de São Pedro do Ivaí comunica que estará atendendo em regime de plantão 24 horas, realizando acolhimentos e os encaminhamentos necessários as pessoas em situação de rua. “A previsão é de que seja a maior onda de frio das últimas décadas e estamos preparados para proteger a vida das pessoas em situação de risco e vulnerabilidade, especialmente as pessoas que se encontram em situação de rua. E a população pode nos comunicar caso veja pessoas nessas condições para que prestemos o atendimento”, afirma a prefeita Maria Regina Della Rosa Magri. O telefone da Assistência Social é o (43) 9.9166-6074.

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), São Pedro do Ivaí deve registrar temperatura mínima de até -2ºC nos próximos dias, índice que representaria um recorde em relação à média dos últimos 30 anos para o mês de julho, segundo o site do Climatempo. “Neste momento, precisamos nos unir para ajudarmos as pessoas que mais precisam”, finalizou a prefeita.