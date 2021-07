A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Apucarana, na noite desta segunda-feira (5), na BR-376, entre Pirapó e Cambira.

De acordo com a mulher, que estava com os filhos, um menino, de 14 anos e uma menina, de 8 anos, eles estavam voltando de Apucarana para Floresta, quando os ocupantes de carro Jetta, deram voz de assalto e efetuaram cinco disparos na direção do carro da família.

Felizmente ninguém foi atingido.