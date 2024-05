Apucarana: Veículos caem em ribanceira na PR-170

Três pessoas ficaram feridas após um veículo Peugeot despencar em uma ribanceira às margens da PR-170, em Apucarana. O acidente ocorreu quando uma mulher de 29 anos, que conduzia o veículo no sentido Arapongas, perdeu o controle da direção em uma curva acentuada da rodovia.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o incidente aconteceu por volta das 02h45 deste domingo (19), no quilômetro 116 da rodovia. O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou socorro à condutora e aos outros dois passageiros: um homem de 26 anos e uma criança de 3 anos. Eles foram encaminhados ao Hospital da Providência.

Além disso, a PRE também identificou outra ocorrência na mesma ribanceira. Uma caminhonete Toyota Hilux estava no local, mas não havia sinal do condutor. Os policiais rodoviários entraram em contato com as unidades de saúde de Apucarana, mas não receberam informações sobre nenhuma pessoa ferida.

Ambos os veículos permaneceram no local durante a madrugada. A PRE informou que será necessário interditar uma faixa da rodovia para a retirada dos automóveis.