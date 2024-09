Após resgate em galinheiro, IAT devolve onça-parda à natureza em Umuarama; confira o vídeo

(AEN) Técnicos do Instituto Água e Terra (IAT), do escritório regional de Umuarama, no Noroeste, devolveram à natureza nesta quinta-feira (26) uma onça-parda (Puma concolor) que foi resgatada de uma propriedade rural no distrito Serra dos dourados. O felino tem em torno de dois anos e foi encontrado dentro de um galinheiro.

Por apresentar boas condições de saúde, sem ferimentos, o animal foi solto em uma mata da região, área de preservação ambiental, afastada da comunidade. A ação contou com o apoio do Batalhão da Polícia Ambiental – Força Verde (BPAmb-FV).

“A onça estava muito tensa, brava, queria voltar logo para o seu habitat. Por isso, não conseguimos fazer a averiguação se era um macho ou uma fêmea”, explicou o chefe do IAT em Umuarama, Luis Carlos Borges Cardoso.

O Puma concolor possui pelagem acastanhada em quase todo o corpo, à exceção da região ventral, que é mais clara. É um felino adaptável, capaz de viver em ambientes montanhosos, desertos ou florestas. O peso e o tamanho da espécie costumam variar dependendo da região. São animais carnívoros solitários e territorialistas, com hábitos noturnos, e que se alimentam principalmente de pequenos mamíferos e aves.

COMO PROCEDER – Ao avistar animais machucados ou vítimas de maus-tratos, tráfico ilegal ou cativeiro irregular, o cidadão deve entrar em contato com a Ouvidoria do Instituto Água e Terra ou da Polícia Militar do Paraná.

Se preferir, a pessoa pode ligar para o Disque Denúncia 181 e informar de forma objetiva e precisa a localização e o que aconteceu com o animal. Quanto mais detalhes sobre a ocorrência, melhor será a apuração dos fatos e mais rapidamente as equipes conseguem fazer o atendimento.

Confira o vídeo:



