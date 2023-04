Aluno é acusado de tráfico de drogas em colégio de Bom Sucesso

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Bom Sucesso às 8h43 da manhã de quinta-feira (20) em um colégio de Bom Sucesso.

Conforme a PM, a equipe realizava Operação Policiamento nas Escolas quando foi acionada pela responsável do colégio que entregou uma pequena bolsa de tecido na cor vermelha contendo seis porções de substância análoga à maconha.

Relata que uma pessoa que não quis se identificar viu o momento em que um aluno estava com a bolsa na cor vermelha e, ao perceber a equipe policial realizando patrulhamento na via teria dispensado o objeto em um terreno baldio ao lado do colégio e, em seguida, atravessado a rua, indo até uma quadra esportiva e supostamente dispensado uma sacola.

Foi feito contato com o aluno, de 17 anos, que estava dentro da sala de aula. Questionado sobre a droga encontrada relatou não ser de sua propriedade, porém foi flagrado pelo circuito interno das câmeras de monitoramento da escola.

Diante dos fatos foi feito o contato com o pai do adolescente que compareceu no local e acompanhou todo o procedimento, bem como uma equipe do Conselho Tutelar. Foi dada voz de apreensão ao adolescente pelo ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas e encaminhado até a Delegacia de Polícia de Jandaia do Sul, juntamente com o representante legal e a testemunha para os procedimentos cabíveis.