Acusados de furtos de motocicletas são detidos e encaminhados a delegacia de Jandaia

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Bom Sucesso às 18h27 desta terça-feira (23).

Conforme a PM, a equipe policial, durante buscas pela motocicleta furtada, visualizou duas motocicletas e três indivíduos que tinham as mesmas características dos autores do furto. Diante de tal fundada suspeita, foi dada voz de abordagem, a qual não foi acatada, dando início ao acompanhamento tático com sinais sonoros e luminosos; que os indivíduos empreenderam fuga pela Rua José Rodrigues Filho e demais vias.

A equipe policial após certo período de acompanhamento, logrou êxito em abordar um dos condutores da motocicleta que ao adentrar à Rua Pedro Sincero dos Reis, veio a cair com a moto, o que lhe causou lesões na mão, joelho e nádegas, sendo de pronto imobilizado.

Já os outros dois masculinos sofreram queda mais à frente, defronte a uma residência e adentraram o quintal, sendo possível a abordagem de um masculino, que também sofreu lesões no supercílio esquerdo, joelho esquerdo, já o terceiro indivíduo conseguiu empreender fuga, pulando muros de outras residências e tomando rumo ignorado.

Durante as diligências verificou-se que se tratava dos autores do furto ocorrido horas antes, também foi constatado que a motocicleta Yamaha YBR havia também sido furtada horas antes.

Já a outra moto que estava com chassi suprimido, sem placa, foi possível verificar através do número do motor, tratar-se de uma Honda / Titan CG 125 que constava apenas débitos. Perguntado aos indivíduos onde estaria a motocicleta furtada Honda Bros vermelha, um dos autores mostrou à equipe onde estaria escondido o veículo, sendo localizado na estrada do Vinte, área rural de Bom sucesso, sem as chaves.

Diante dos fatos apresentado, os envolvidos foram encaminhados até a delegacia de polícia de Jandaia do Sul para as providências.

As motocicletas permaneceram no destacamento policial militar de Bom sucesso para posterior entrega.

Vale ressaltar que o menor xxxxxx no momento da apreensão passou a resistir fisicamente, sendo empregado força moderada para contê-lo, também posteriormente, admitiu ter sido o autor do furto de outra motocicleta em data anterior, moto esta recuperada por outra equipe policial.