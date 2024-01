Acusado de tráfico é detido pela PM em Bom Sucesso

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Bom Sucesso, às 13h14 de sexta-feira (19) na Rua Nahur Vanzela.

Conforme a PM, durante patrulhamento, nas proximidades da quadra, local onde a equipe já vinha recebendo denúncias de que um menor estaria traficando, a equipe visualizou quando um indivíduo com uma motocicleta preta pegou algo com outro homem e percebendo a presença da equipe se evadiu saindo pelo outro lado da quadra, tendo

a equipe procedido com a abordagem da pessoa que permaneceu na quadra, sendo que este tentou dispensar uma bolsa preta, que submetido a busca pessoal nenhum ilícito foi encontrado em suas vestes, porém na bolsa foi localizado 36 porções (pedras) aparentando ser crack, e a quantidade de R$ 10 em uma única nota, que questionado assumiu estar ali vendendo crack há alguns dias, e relatou que em sua casa havia mais dinheiro derivado da venda do dia anterior, autorizando a equipe a realizar busca na residência, que ele mesmo apontou onde estava o dinheiro oriundo do tráfico, sendo apreendido mais R$ 114.

domiciliar, que depois checado o autor constatou tratar de menor 17 anos, tendo a mãe dele comparecido e

acompanhado a condução do mesmo e dos materiais apreendidos até a delegacia de polícia de Jandaia do Sul.