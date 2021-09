Acusado de homicídio em oficina é preso em Mandaguari

A Policia Civil de Mandaguari prendeu um acusado do homicídio que vitimou Jeferson de Oliveira no dia 21/09/2021 em uma oficina no Jardim Progresso.

No dia do crime, dois indivíduos em uma motocicleta CG/Titan de cor azul chegaram na oficina mecânica e o passageiro desceu e executou Jeferson com aproximadamente onze disparos.

Nas diligências realizadas pelos investigadores foram coletadas várias imagens registradas pelas câmeras de monitoramento do Conselho de Segurança Pioneiros que auxiliaram na identificação de um dos autores.

M.C.N de 20 anos foi preso em sua residência na manhã desta quarta-feira (29) por policiais civis de Mandaguari com apoio de policiais civis de Maringá.