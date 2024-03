Acusado de homicídio em Jandaia é preso ao tentar fugir do país

Neste domingo, 17/03, a Polícia Federal efetuou a prisão de um brasileiro, com dupla nacionalidade, portando passaporte espanhol, que tentava fugir do país como passageiro de navio de cruzeiros que partia de Santos com destino à Europa.

Embora houvesse utilizado o passaporte espanhol numa vã tentativa de fugir à ação das autoridades brasileiras, o passageiro foi identificado por policiais federais no momento em que compareceu ao check-in no terminal de cruzeiros e tinha como destino a cidade de Málaga, na Espanha.

O indivíduo preso tinha contra si um mandado de prisão por homicídio qualificado, expedido pela Vara Plenário do Tribunal do Júri da Comarca de Jandaia do Sul/PR, desde 23 de março de 2023.

O preso seria o advogado acusado de matar Mauro Lucas da Costa em abril de 2020.