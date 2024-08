Acusado de diversos furtos é preso e objetos são recuperados em Bom Sucesso

Ocorrência registrada pela Polícia Militar de Bom Sucesso às 9h59 desta quarta-feira (31) na Rua Otilia Steinwandt.

Conforme relato da PM, a equipe continuando diligências afim de localizar o autor do furto conforme narra o BOU 2024/939022 onde o autor é conhecido no meio policial e está fazendo uma série de furtos em sequência, sendo que o mesmo sempre é visualizado nos locais onde o delito acontece, que somente este mês há vários boletins de ocorrência narrando furtos cometidos conforme os boletins de ocorrência 2024/897604, 2024/908587, 2024/163779, 2024/929022, 2024/922329, a equipe então visualizou o indivíduo e deu voz de abordagem ao mesmo que ignorou a mesma e correu para o interior da residência, onde foi logrado êxito em abordá-lo, que de pronto já confessou a equipe autoria do furto de uma TV e também que furtou uma certa quantia em dinheiro do seu pai durante a tarde de ontem.

Em busca pelos objetos foi encontrado uma TV da marca Philco furtada conforme narra BOU 2024/939022, dois vídeo games da marca Play Station conforme consta no BOU 2024/922329 que foram reconhecidos pela vítima.

Neste momento a equipe foi informada que o pai do mesmo aguardava a equipe no destacamento de Polícia Militar de Bom Sucesso para confeccionar um boletim de ocorrência de um furto onde o filho teria furtado R$ 900,00 em dinheiro do mesmo na madrugada.

Vale salientar que XXXX relatou que agiu em conjunto em todos os furtos com o indivíduo chamado XXXX, conhecido no meio policial por furtos cometidos na cidade.

Diante dos fatos a equipe deu voz de prisão e o encaminhou para Delegacia de Polícia de Jandaia do Sul juntamente com os itens furtados. Vale salientar que o mesmo foi preso na data de 27/07/2024 por ter contra ele um Mandado de Prisão pelo crime de furto.