O acidente ocorreu no trevo de Cambira, na manhã desta segunda-feira (4) e envolveu um VW Gol, com placas de Cambira e um HB20, com placas de Joinvile (SC).

O Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer as vítimas. No gol, haviam duas pessoas e no HB20 haviam quatro.

Os ocupantes de ambos os veículos foram socorridos com ferimentos leves e moderados.