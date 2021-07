Acidente na PR-444 deixa dois mortos

Uma colisão frontal entre dois carros deixou duas pessoas mortas e outras três feridas, na Rodovia PR-444, em Mandaguari, noite desta quinta-feira (29).

UM veículo Jetta, com placas de Limeira (SP), seguia no sentido Arapongas, quando bateu de frente com um Voyage com placas de Florianópolis (SC) que seguia no sentido contrário. O motorista do Voyage ficou preso nas ferragens e morreu no local.

No Jetta estava um casal de médicos de Limeira e os dois filhos, um menino de 8 anos e uma adolescente de 15 anos.

A menina não resistiu e morreu no local.

As causas do acidente estão sendo apuradas pela Polícia Rodoviária Estadual.