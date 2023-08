Acidente mata motoboy em Maringá

Na noite de quarta-feira (30), o motoboy JACKSON HENRIQUE LOBIANCO, de 32 anos, faleceu após sofrer um acidente. A queda aconteceu na Avenida Herval, no Jardim Real, zona norte da cidade. De acordo com relatos de testemunhas, o motociclista perdeu o controle da moto por motivos ainda desconhecidos e caiu. Ele sofreu graves lesões e entrou em parada cardiorrespiratória. Equipes do Siate e do Samu foram acionadas para prestar socorro, mas, infelizmente, não foi possível reverter a situação, e o motoboy faleceu no local. A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Trânsito, irá investigar as circunstâncias do acidente.