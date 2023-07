Acidente em Cambira deixa três feridos

Na noite desta sexta-feira (28), um acidente envolvendo três veículos foi registrado no km 227 da BR-376, em Cambira. As equipes do Corpo de Bombeiros e SAMU foram acionadas e prontamente chegaram ao local para prestar socorro às vítimas.

Três pessoas ficaram feridas. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi chamada para auxiliar no acidente e iniciar a apuração das causas.

No local, uma caminhonete estava parada no acostamento com problema mecânico e outro veículo que estava prestando socorro, estava logo a frente estacionado na contramão para iluminar a caminhoneta que estava sendo consertada, quando em seguida um VW Gol colidiu na traseira da caminhonete ferindo as pessoas que estavam no local. O motorista do Gol também ficou ferido.