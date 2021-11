Etapa do “Pedala Paraná” é realizada em Jandaia do Sul

Nesta segunda-feira (15), aconteceu a etapa do programa “Pedala Paraná” em Jandaia do Sul com a participação de mais de 150 ciclistas que percorreram 40 quilômetros. Jandaia do Sul agora conta com uma ciclorrota mapeada passando pelos principais pontos turísticos rurais.

A largada foi realizada pelo prefeito Lauro Junior, pelo vice-prefeito Fifa, pelo chefe de gabinete Angelo Jamiel e pelo Diretor do Departamento de Esportes Cristiano Maranho. Também esteve presente o Deputado Estadual Soldado Adriano José.

O Pedala Paraná, que já conta com 88 ciclorrotas, é um programa estadual para incentivo à prática de atividades físicas.

