60 calças são furtadas de comércio em Cambira

A ocorrência foi registrada a 1h56 da madrugada deste domingo (14) na Avenida Brasil em Cambira.

Conforme relato da Polícia Militar: No local a equipe da empresa de monitoramento já estava com o proprietário do estabelecimento, o qual relatou que o alarme disparou e o mesmo dirigiu-se até a loja, onde percebeu a porta da vitrine arrombada, mercadorias espalhadas no interior e do lado de fora, cerca de uns 50m de distância.

Foi encontrado uma chave de fenda e sacos plásticos no interior do estabelecimento.

Estima-se que fora levado cerca de 60 peças de calças jeans de marcas diversas (Fórum, Colcci, Lady Rock).

A equipe policial realizou patrulhamento mas nenhum suspeito foi localizado.