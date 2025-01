500 estudantes paranaenses embarcam para o Canadá até dia 31

(Agência Estadual) O abraço entre os irmãos Maria Lorrayne, de 15 anos, e Luan, de 10, foi apertado e cheio de lágrimas. A despedida emocionada, no saguão do Aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, tem um bom motivo: Maria está entre os 95 estudantes que embarcaram nesta terça-feira (28) para o Canadá pelo Ganhando o Mundo, programa de intercâmbio estudantil do Governo do Estado.

Moradora de Ventania, nos Campos Gerais, Maria Lorrayne Rodrigues reuniu o irmão, os pais e amigos para a despedida no aeroporto. Filha de um agricultor e uma dona de casa, a aluna do Colégio Estadual Alberto da Silva Paraná, ela é a primeira pessoa da família a fazer uma viagem internacional.

“Uma professora me incentivou muito a participar, ela dizia que eu tinha bastante chance, e eu via minhas amigas, que também foram para o intercâmbio, postando as fotos, e isso me deu muita vontade de participar”, contou. “Mas foi minha mãe quem mais me incentivou, porque estava indecisa, mas ela insistiu porque era uma chance que eu tinha. É uma experiência única, a gente vai voltar com a bagagem cheia de coisas que nem dá para imaginar, porque é uma cultura totalmente diferente”.

Para a mãe, Patrícia Magna Domingues, de 35 anos, a conquista da filha não é surpresa, já que sempre foi muito esforçada e boa aluna. Mas nem ela imaginava que chegaria tão longe. “Dá muito orgulho. A gente fica com o coração apertado, mas muito contente por ela ter essa oportunidade. Os amigos vieram junto para se despedir, e quem não pode vir está lá ansioso, esperando por notícias”, disse. “Ela e o irmão são muito grudados, ele vai sentir muito a falta dela, a gente que tem que ficar forte para ele aguentar. Mas é por um bom motivo”.

“É uma mistura de sentimentos. Dá medo, alegria e apreensão ao mesmo tempo, porque é uma coisa nova, nós não tínhamos muita notícia de quem tinha viajado para um intercâmbio”, destacou Patrícia. “A vida toda ela foi bem dedicada, bem esforçada, as notas sempre foram boas, fez outras atividades e se destacou. Tudo isso ajudou para ela passar”.

Os embarque para o Canadá começaram no sábado (25) e seguem até o dia 31 de janeiro. Nesta etapa, 500 alunos vão para o país norte-americano. Somente neste ano, serão mais 1,3 mil estudantes da rede estadual de ensino participando do Ganhando o Mundo: 1,2 mil selecionados para viajar para o Canadá, Estados Unidos, Irlanda, Nova Zelândia e Reino Unido e outros 100, que estudam em colégios agrícolas e farão um intercâmbio no estado americano de Iowa.

Além do Canadá, os embarques para a Nova Zelândia começaram no último domingo (26). “Temos feito embarques de estudantes da rede estadual do Paraná quase todos os dias. É a educação pública levando meninos e meninas para outros países para mudar o seus destinos. Neste ano, mais 1,3 mil estudantes estão tendo essa oportunidade de embarcar e ficar um semestre em outro país, fazendo um intercâmbio educacional”, afirmou o secretário estadual da Educação, Roni Miranda, que acompanhou o embarque nesta terça.

“Tenho certeza de que o futuro desses adolescentes será transformado. Eles voltarão como lideranças em suas escolas, nas suas cidades, e com o domínio da língua inglesa”, disse.

ANIMAÇÃO – Ensaiando algumas frases em inglês com os colegas, Isabelly Maria Chaves, de 15 anos, era uma das mais animadas no aeroporto. Estudante da Escola Estadual Cristo Rei, de Cornélio Procópio, na região Norte, que está indo para a cidade de Riverview, na província canadense de New Brunswick.

“Querendo ou não, requer muito trabalho participar do programa. Tem que se empenhar muito, estudar bastante. Eu me esforçava muito e me dedicava para minhas notas ficarem sempre acima da média para eu poder me inscrever e estar onde estou hoje”, disse. “Estou muito feliz por conhecer outro país, é uma oportunidade única. Quando vi meu nome foi um choque, até agora não caiu a ficha que estou indo para outro país, que vou morar no Canadá por seis meses. Vou ficar com muitas saudades da minha família, mas vai valer a pena para ter um aprendizado melhor e uma experiência única na vida”.

Desde criança, Ellen Caroline Lago, de 16 anos, estuda idiomas sozinha em casa. Ela já se aventurou pelo francês, japonês, aprendeu a ler e escrever em coreano e avançou no inglês, que agora vai praticar in loco no Canadá.

“Eu sempre levei os estudos muito a sério, desde muito nova. Não me contentava em só estudar, mas queria ser a melhor da sala. Descobri que os programas de intercâmbio fazem muito bem para a carreira e os estudos acadêmicos, então com 13 anos comecei a pesquisar como participar de programa gratuito, porque eu sou pobre”, contou ela.

Foi assim que o Ganhando o Mundo caiu no radar da aluna do Colégio Estadual Jardim Panorama, de Sarandi, no Noroeste do Estado. “Estudei bastante, preenchi a lista de requisitos, me inscrevi para outros intercâmbios e, quando voltar, vou continuar correndo atrás de outras oportunidades”, afirmou a menina. “Eu já tinha o Candá em mente, porque gosto bastante de frio, de neve e imagino que seja um lugar com grandes oportunidades para aprender melhor”.

Magno Bernardo da Silva Filho, de 15 anos, vê no Canadá a oportunidade para aprender mais sobre a área que pretende seguir na carreira, que é Engenharia Aeroespacial. Ele estuda atualmente no Colégio Estadual Maria Loyola Guimarães, de Ortigueira, nos Campos Gerais. “Desde pequeno eu achava o Canadá um país interessante, é o melhor lugar para onde eu poderia ir para ter uma experiência enriquecedora. Ele vai me ajudar bastante com as matérias que envolvam a área que quero estudar”, disse.