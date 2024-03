A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar às 8h12 de quarta-feira (13)

Conforme a PM, o solicitante informou que estava prestando serviço de corte de árvores na fazenda Santa Rosa no município de Bom Sucesso, e na madrugada foram furtados 400 litros de óleo diesel, 3 baterias, caixa com diversas ferramenta e bolsa com roupas.

O solicitante foi orientado sobre os procedimentos.