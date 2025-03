Grupo de 5 pessoas se afogam em Guaratuba

Um grupo de cinco pessoas, vindas de uma excursão de Irati, no interior do Paraná, acabou se afogando no início da manhã deste sábado (1), na Orla Central de Guaratuba, no litoral paranaense. Quatro pessoas foram resgatadas, porém, um adolescente, de 16 anos, encontra-se desaparecido.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o grupo entrou no mar antes da abertura dos postos de guarda-vidas. As quatro pessoas saíram da água com auxílio de uma embarcação de pescador.

Ao chegarem no local, as equipes realizaram os procedimentos de busca para tentar localizar a quinta vítima, contando com o efetivo da Força-Tarefa, aplicação da técnica de busca com rede utilizando a Moto Aquática de Salvamento e apoio do helicóptero Falcão.

Até o momento, o adolescente não foi localizado. As buscas continuam com a equipe da Lancha de Busca e Salvamento, além do uso de drone para monitoramento das proximidades.

Fonte Tnonline e Banda B

