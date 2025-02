Em Foz do Iguaçu, prefeito Ditão Pupio reforça parceria para investimentos em Jandaia do Sul

O prefeito de Jandaia do Sul, Ditão Pupio, está participando ativamente do Paraná Mais Cidades, evento que reúne as lideranças dos 399 municípios do Paraná em Foz do Iguaçu. O encontro tem sido uma grande oportunidade para os gestores municipais, conhecerem novos projetos e acessarem investimentos voltados ao desenvolvimento local.

Ditão Pupio destacou a importância do evento para o crescimento de Jandaia do Sul e reafirmou seu compromisso em buscar melhorias para a cidade por meio de parcerias com o Governo. “O Paraná Mais Cidades é um espaço fundamental para que nós, prefeitos, possamos entender melhor as iniciativas disponíveis e como podemos trazer esses recursos para nossos municípios. Estou acompanhando de perto as apresentações e as oportunidades oferecidas, especialmente nas áreas de infraestrutura, habitação e desenvolvimento urbano, que são prioridades para Jandaia do Sul”, afirmou.

Entre os programas que despertaram o interesse do prefeito, está o Casa Fácil Paraná, iniciativa voltada à habitação popular. “Sabemos o quanto a moradia é uma necessidade para muitas famílias em nossa cidade, e esse programa pode transformar a vida dessas pessoas. Estamos empenhados em viabilizar projetos habitacionais que garantam mais qualidade de vida à população, com apoio do Estado para tornar esses investimentos realidade”, ressaltou.

Além da habitação, Ditão Pupio também destacou a necessidade de avanços na infraestrutura urbana e no crescimento econômico do município. “Durante o evento, estamos conhecendo caminhos para viabilizar esses projetos e trazer melhorias para Jandaia do Sul. Com essa parceria que estamos fazendo com o Estado, novas oportunidades se abrem para nossa cidade”, afirmou.

O prefeito também enfatizou a relevância do encontro para a integração entre os municípios e os órgãos estaduais. “Esse evento comprova o compromisso do Paraná com o fortalecimento das cidades. A presença do governador Ratinho Junior e de toda a equipe técnica demonstra a disposição de apoiar os municípios. Esse diálogo aberto é essencial para que possamos avançar. Já estamos colhendo frutos dessa parceria e seguiremos trabalhando para garantir mais investimentos para nossa população”, disse.

Durante o evento, Ditão Pupio também aproveitou para trocar experiências com outros prefeitos e lideranças, buscando soluções para os desafios enfrentados pelos municípios. “É um momento de aprendizado e de compartilhamento de boas práticas. Estamos aqui para levar o melhor para Jandaia do Sul”, concluiu.

O Paraná Mais Cidades segue até sexta-feira (14), com uma programação que inclui palestras, workshops e uma feira de serviços, onde são apresentados projetos estaduais voltados ao fortalecimento da gestão pública municipal.

.