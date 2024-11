Na noite desta quinta-feira (28) um trem descarrilou em Ponta Grossa. Conforme o G1, houve um deslizamento de terra e os trilhos ficaram encobertos por lama.

O acidente ocorreu no perímetro urbano da cidade.

A Rumo Logística, empresa responsável pela locomotiva e pela concessão da ferrovia, informou para a reportagem do g1 que as causas do acidente serão devidamente apuradas.

O maquinista não se feriu. Houve vazamento de combustível da locomotiva que foi controlado pelos bombeiros.

