Com foco na prevenção de acidentes graves e redução de mortes, PRF inicia Operação Proclamação da República

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizará, entre os dias 14 e 17 de novembro de 2024, a Operação Proclamação da República 2024 nas rodovias federais do estado do Paraná. A ação tem como objetivo reduzir a violência no trânsito e os custos sociais decorrentes de acidentes, intensificando o policiamento, a fiscalização e a educação para o trânsito nas rodovias federais.

Objetivos da Operação Proclamação da República 2024

Reduzir os acidentes de trânsito e minimizar os impactos sociais resultantes deles, com especial foco na prevenção e redução da gravidade dos sinistros.

Intensificar as ações de fiscalização e educação no trânsito, com base na análise dos pontos críticos de sinistralidade, priorizando o combate a comportamentos de risco como ultrapassagens indevidas, embriaguez ao volante, excesso de velocidade, uso de celular enquanto dirige, não utilização do cinto de segurança, transporte inadequado de crianças e falta do uso de capacete.

Ampliar a presença policial nas rodovias, especialmente nas áreas com maior concentração de acidentes, com um policiamento mais eficaz durante os horários e períodos de maior movimento.

Realizar ações integradas e coordenadas entre as diversas unidades da PRF, para maximizar a eficácia da operação e promover maior sensação de segurança entre os motoristas e usuários das rodovias federais.

Estratégias de Fiscalização

Durante a operação, os agentes da PRF estarão concentrados em áreas de maior risco de acidentes, com ações específicas voltadas para a fiscalização de infrações que representam maior risco à segurança no trânsito. Dentre as condutas de risco que serão alvo de fiscalização, destacam-se:

Ultrapassagens indevidas

Embriaguez ao volante

Excesso de velocidade

Uso de celular durante a condução

Não utilização do cinto de segurança e transporte inadequado de crianças

Além disso, a PRF irá reforçar a orientação aos motoristas sobre a importância da condução segura, buscando aumentar a percepção de segurança nas rodovias federais e incentivar comportamentos mais responsáveis.

PRF fiscaliza cronotacógrafo

Ações de Educação para o Trânsito

A operação também contará com um forte componente educativo, com a distribuição de materiais informativos e abordagens diretas aos motoristas, buscando sensibilizar a população sobre a importância da segurança no trânsito, especialmente neste período de maior movimentação nas rodovias, devido ao feriado de Proclamação da República.

Monitoramento e Ajustes

Durante a operação, a PRF fará um acompanhamento contínuo dos índices de sinistralidade, ajustando as estratégias conforme necessário, com base nas ocorrências de acidentes com lesões graves ou mortes. A meta é aprimorar as ações, visando sempre a redução de vítimas no trânsito.

Orientação aos condutores

A PRF orienta que os condutores planejem suas viagens com antecedência, adotando práticas de direção segura, respeitando as leis de trânsito e priorizando a segurança de todos nas rodovias.

