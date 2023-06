Caminhoneiro morre em acidente na região de Maringá

Um grave acidente ocorreu na tarde desta sexta-feira (23), na PR-498, entre Presidente Castelo Branco e Floraí, deixando uma pessoa morta e duas feridas. Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), os motoristas das duas carretas envolvidas trabalhavam na mesma empresa, e o condutor do veículo carregado com calcário perdeu o controle ao tentar retornar à pista depois de sair pelo acostamento.

O impacto frontal foi inevitável e a cabine em que João Salviano da Silva, de 49 anos, estava ficou completamente destruída. As equipes de resgate do Corpo de Bombeiros e SAMU aéreo foram acionadas para atender as vítimas. O motorista e o passageiro da outra carreta foram encaminhados ao hospital com ferimentos moderados.

Infelizmente, João Salviano da Silva não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. Ele era morador de Jussara e completaria 50 anos neste sábado (24). As causas do acidente serão investigadas pela PRE.