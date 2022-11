Furtos em Cambira

Ocorrência registrada às 8h32 desta sexta-feira (25) na Avenida Brasil em Cambira.

Conforme a PM, compareceu no DPM a solicitante, que é gerente do RH da empresa, relatando que na data de ontem um funcionário da empresa deu falta de seu aparelho celular, e que ao ser checado nas câmeras de segurança da empresa, foi constatado que que o aparelho estava em cima de uma mesa no refeitório, e que um outro funcionário identificado subtraiu o aparelho, colocou em seu bolso e saiu do refeitório.

Ocorrência registrada às 16h25 desta sexta-feira (25) na Rua José Belini em Cambira.

Conforme a PM, relatou a solicitante que seu filho deixou sua bicicleta encostada no endereço supracitado, momento que retornou a referida bicicleta já havia sido subtraída. Foi feito patrulhamento por toda a extensão da via e suas adjacências, porém, sem êxito em localizar o autor, sendo a vítima orientada quanto aos procedimentos cabíveis.