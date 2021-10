Evento de conscientização sobre o câncer de mama e de próstata

Neste sábado dia 23/10 haverá um evento de conscientização sobre o câncer de mama e câncer de próstata e aferir pressão arterial, com apoio de Lions Clube de Jandaia do Sul, Valdar Móveis, Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul e Departamento de Saúde.

O evento será das 09h às 11h na Valdar Móveis.