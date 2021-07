Visita de Márcio Nunes, Secretário do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo do Estado do PR

Esteve em Jandaia do Sul, nesta quinta-feira (08), o Secretário do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo do Estado do PR, Márcio Nunes, visitando a Usina da Cooperval.

O prefeito Lauro Junior e a primeira dama Stella Silva acompanharam a visita junto com o vice Fifa, o Deputado Estadual Do Carmo, o prefeito de Bom Sucesso, Raimundo Severiano de Almeida Jr., o prefeito de Marumbi, Adhemar Francisco Rejani, vereadores, diretores e assessores.

Em visita, o Presidente da Cooperval, Fernando Nardine, explicou como a Cooperval trabalha de modo sustentável contribuindo com o meio ambiente e o Secretário complementou com a apresentação sobre o Programa Paraná Sustentável.