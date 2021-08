Violência Doméstica no Jardim Esmeralda e Planalto

As ocorrências foram atendidas pela Polícia Militar de Jandaia do Sul neste domingo (1)

Jandaia do Sul 19H40min Natureza Lesão Corporal – Violência Doméstica Endereço Rua Gabriel Lopes, Jardim Esmeralda Preso Homem, 46 anos

Relata a vítima, que estava em sua residência juntamente com sua mãe, quando seu pai o chegou embriagado e fazendo ameaças e lhe agrediu com socos e tapas.

Com a chegada da equipe policial, foi dada voz de prisão ao homem de 46 anos e encaminhado até a delegacia para procedimentos cabíveis.

Jandaia do Sul 22H20min Natureza Lesão Corporal – Violência Doméstica Endereço Rua Pará, nº25 Jardim Planalto Preso Homem, 36 anos

No local, a senhora relatou aos policiais militares que seu amasio, que é usuário de crack, chegou em sua residência sob efeito de entorpecente e completamente alterado. Estava em companhia de outra mulher e querendo entrar na residência sendo negado.

O homem começou a ameaçar vindo a rasgar suas vestes e a agredi-la, causando hematomas no braço direito. Que seu filho de 12 anos foi tentar defendê-la e também foi agredido tendo sua camiseta rasgada com a violência do pai, causando arranhões e hematomas no braço esquerdo.

Diante os Fatos foi dada voz de prisão ao homem de 36 anos e encaminhado junto com as vítimas a delegacia para procedimentos cabíveis.

Também foi feito contato com o Conselho Tutelar de Jandaia do Sul informando sobre a criança agredida.