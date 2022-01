Violência Doméstica em Jandaia do Sul

Data do Registro: 01/01/2022 18:19:26 6/9 Endereço: RUA PROFESSOR ROBERTO RESENDE CHAVES, Natureza Atendimento: LESAO CORPORAL – VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR

Relato: Após solicitação a equipe de serviço deslocou até o local da ocorrência onde a solicitante relatou que ela e seu esposo juntamente com seu filho haviam chego da cidade de Rio Bom e, que ao chegar em casa, seu filho o qual é usuário de drogas começou ameaçar e agredir fisicamente os mesmos por conta de dinheiro que queria para compra de entorpecente, sendo que o mesmo danificou alguns móveis e a porta do veículo Gol e fez várias ameaças de morte contra a família e logo após evadiu-se do local tomando rumo ignorado.

Diante dos fatos, a equipe fez as devidas orientações em relação aos procedimentos cabíveis.