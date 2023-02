Vídeo:. Acidente entre carreta e Corsa no São José

No vídeo é possivel observar que o carro vem da direção de Bom Sucesso, entra no acostamento e é atingido pela carreta ao cruzar a rodovia

Um acidente de trânsito por volta das 12h50 desta quinta-feira (16) na BR-369, na entrada do Distrito São José deixou duas pessoas feridas.

A colisão envolveu uma carreta com placa de Bom Sucesso e um Corsa Classic, ocupado por moradores do Distrito de São José.

Chovia na hora do acidente. A equipe da Brigada Comunitária (Defesa Civil) com apoio do SAMU atenderam as vítimas e encaminharam ao Hospital Nossa Senhora de Fátima.