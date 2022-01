Viatura se depara com veículo na contramão em Jandaia

Data do Registro: 03/01/2022 13h57 Endereço: RUA JOSE MARIA DE PAULA RODRIGUES, 279, CENTRO – JANDAIA DO SUL Natureza Atendimento: INFRACÃO DE TRÂNSITO – SEM ILICITUDE

Conforme a PM, durante o patrulhamento no endereço acima descrito a equipe se deparou com o veículo GM/Blazer a qual era conduzida na contramão de direção em uma via de mão única. Foi procedida a abordagem do mesmo e o condutor identificado e constatado que não possuía CNH ou PPD.

Diante dos fatos o mesmo foi advertido e notificado e o veículo que não possui débitos de licenciamento foi liberado para a Sra. xxxx. Foi orientado e liberado no local