Vereadores de Jandaia vão até a Viapar pedir esclarecimentos sobre o contorno

Os vereadores Cláudio Taparo, Fabiano Goulart, Prof. Welton Pinheiro, Serjão de Lima e Ranzani, foram até a sede da Viapar para verificar o projeto do Contorno de Jandaia do Sul. Lá conversaram com o gerente de operações Marçal e engenheiro Luan e os mesmos informaram que as obras já devem ser iniciadas nos próximos dias.

A previsão para conclusão é de 24 meses e salientaram que mesmo com o vencimento do contrato que finda em 27/11/2021 a concessionária Viapar irá concluir a obra, pois este projeto está em contrato para ser executado.

O investimento do contorno será de aproximadamente R$ 100 milhões.