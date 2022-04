O empresário Zé da Gruta confirmou que será liberada nos próximos dias a verba de R$ 180 mil para a compra de barracas novas para os feirantes de Jandaia do Sul, através do deputado Tiago Amaral.

Mesmo sem estar exercendo cargo político no momento, Zé da Gruta segue ajudando o município em busca de recursos do governo do estado e do governo federal, e a parceria com o deputado Tiago Amaral rendeu frutos para os feirantes que tanto precisam para atender melhor a população de Jandaia do Sul.