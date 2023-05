Vem aí o ESQUENTA FESTIVAL DA CACHAÇA NO ESPAÇO VHIP EM JANDAIA DO SUL no dia 20/05 a partir das 21 Horas. O evento contará com dois ambientes, sendo um à beira da piscina e outro interno com pista e camarote.

INGRESSO LIMITADOS garanta já o seu pelo site www.inovaingressos.com.br

( Espaço Vhip fica localizado acima do residencial água Cristalina )

Maiores informações pelos fone 43 9.8406-72-95 ou 9.9607-03-09