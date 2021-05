Somente nos 4 primeiros meses de 2021 tivemos 45 acidentes de trânsito com 52 vítimas e 2 óbitos. Isso apenas em Jandaia do Sul, Marumbi, Kaloré, Bom Sucesso e São Pedro do Ivaí.

Precisamos mudar esta estatística. Respeito e responsabilidade: pratique no trânsito. Veja mais em https://www.jandaiadosul.pr.gov.br/transito/