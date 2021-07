O acidente ocorreu por volta do meio dia deste sábado (17) na BR-376, trevo do Panela de Pedra, em Jandaia do Sul e envolveu um Corsa com placas de Mandaguari e um Astra com placa Mercosul registrada em Maringá.

Havia duas pessoas em cada veículo, mas somente uma passageira do Corsa, que estava com hipertensão, precisou ser socorrida pela equipe da Defesa Civil.