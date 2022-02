Veículo tem peças furtadas em Jandaia

Data do Registro: 31/01/2022 10:22:19 Endereço: AVENIDA ANUNCIATO SONNI, 2501, CENTRO – JANDAIA DO SUL, Paraná Natureza Atendimento: FURTO QUALIFICADO

Após repasse de ocorrência pela Central de Operações Policiais Militares informando situação de furto qualificado, a equipe policial deslocou ao endereço onde o solicitante informou que durante a madrugada desta data, elemento ou elementos adentraram o terreno de fundos com a Cooperativa e furtaram algumas peças do veículo VW Gol, sendo um alternador, um carburador e parte do chicote da fiação elétrica.

O solicitante foi orientado.