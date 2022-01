Veículo é furtado na Rua Clementino Puppi

A ocorrência foi registrada às 22h55 desta segunda-feira (10) na Rua Clementino Puppi em Jandaia do Sul.

Conforme a PM, após solicitação a equipe policial de serviço deslocou até o local da ocorrência, onde o senhor —- ——- relatou que havia deixado seu veículo Fiat Uno Mile de cor Azul estacionado na via pública enfrente a sua residência e, que logo após, alguns parentes que estavam no local, visualizaram um indivíduo saindo com o referido veículo que segundo informações da vítima o veículo estaria trancado.

De imediato foi repassado o fato ocorrido para rede do 10 BPM e efetuado patrulhamento no intuito de localizar o veículo, porém até o fechamento deste BOU, sem êxito . A vítima acabou sendo devidamente orientada.