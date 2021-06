Veículo é abordado por assaltantes em trevo de Jandaia do Sul

Jandaia do Sul 12h13 – Natureza: Roubo – Endereço: Av. Anunciato Sonni – Trevo de acesso ao Vale do Ivaí

A vítima relatou a Polícia Militar que estava transitando com seu veículo Fiat Palio sentido a cidade de Kaloré quando nas proximidades do trevo de acesso ao Vale do Ivaí foram abordados por dois indivíduos em uma motocicleta Honda Titan de cor escura, um deles armado com um revólver de cor escura, deram ordem para encostar o veículo e anunciaram o roubo.

Foram roubados dois aparelhos celulares e uma carteira contendo três cartões bancários e certa quantia em dinheiro. Após o roubo os autores evadiram tomando sentido à rodovia BR-369.

A vítima não viu a placa da motocicleta, somente que um dos indivíduos estava com capacete na cor cinza e o outro com capacete na cor preta.

Os autores não foram localizados.