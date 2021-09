Veículo com mais de 500 Kg de drogas capota durante fuga da PRF

O condutor, que não possui CNH, tentou evadir-se da fiscalização e capotou o veículo. Ele foi preso em flagrante

A ocorrência foi registrada na manhã desta sexta-feira (3), por volta das 10h, quando policiais rodoviários federais avistaram na entrada de Maringá, para quem vem de Campo Mourão, um veículo Jeep Renegade com placas de Belo Horizonte (MG), transitando em alta velocidade e com atitudes suspeitas.

Houve a tentativa de abordagem ainda PR 317, porém, o condutor não a obedeceu e empreendeu fuga, onde forçou diversas passagens, inclusive colidindo lateralmente em outros veículos. Mais à frente, rompeu outra barreira de uma equipe da PRF, continuando assim a fuga, pondo em perigo a segurança própria, dos demais usuários da rodovia e também das equipes da PRF.

Já no contorno sul de Maringá, após aproximadamente 3 km, o condutor, um rapaz de 24 anos, morador de Foz do Iguaçu, região oeste do Estado, perdeu o controle da direção do veículo e capotou.

Dentro deste havia grande quantidades de drogas, que após a pesagem totalizou 540,9 de maconha e 110,3 de Skunk. Também este veículo portava rádio comunicador, strobo (luzes intermitentes) no para-choque dianteiro (semelhante aos usados nos veículos de polícias) e duas placas de outro veículo (mercosul).

Questionado, o condutor se limitou a dizer aos policiais que pegou essa droga na cidade de Foz do Iguaçu e tinha como destino a cidade de São Paulo, onde após a entrega, receberia determinada quantia em dinheiro.

Ele foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia da Polícia Civil de Maringá. Ele responderá, em tese, pelos crimes de tráfico de drogas, dirigir veículo pondo em perigo a segurança alheia e também sem CNH.

Essa é a segunda apreensão de skunk realizado pela PRF aqui na região em menos de uma semana. No último domingo (29) a PRF apreendeu em Rolândia, região norte do Estado, um veículo GM/Vectra que fugiu do bloqueio policial. Ele transportava 32 kg de maconha e 29,4 de skunk.