Neste momento, por volta do meio dia desta segunda-feira (20) as equipes da Defesa Civil e SAMU trabalham no desencarceramento de uma vítima de acidente de trânsito entre Jandaia do Sul e Cambira.

O acidente ocorreu no final da pista dupla. O motorista, que estava sozinho, teria se perdido durante uma ultrapassagem.

Mais detalhes em instantes