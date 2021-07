Um acidente de trânsito ocorrido por volta das 11h deste domingo (25) mobilizou ambulância do SAMU e Defesa Civil até o Jardim Villar em Jandaia do Sul, na esquina do campo.

Um Vectra e Palio acabaram batendo.

No local foi contatado que ninguém se feriu, mas uma mulher acabou desmaiando após recusar atendimento. Ela foi encaminhada ao hospital.