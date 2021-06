Vândalos danificam veículos estacionados

Jandaia do Sul 21h56 Natureza: Dano, Crimes contra o Patrimônio – Local: Rua Plácido Caldas, Centro

Na noite de sábado (12) a equipe ROTAM foi informada pela Central de Operações que no endereço acima mencionado, algumas pessoas estariam contendo um cidadão.

De imediato a equipe deslocou e no local foi constatada tal informação e feito contato com os indivíduos os mesmos relataram aos policiais que estavam atrás de dois suspeitos que momentos antes tinham passado pelo endereço das vítimas, que são vizinhos, e viram seus veículos estacionados na rua, onde sem nenhum motivo, um indivíduo de moletom cinza chutou a porta do motorista do VW Gol causando avaria na pintura e o outro suspeito trajando shorts jeans e camiseta amarela chutou o retrovisor esquerdo do Hyundai Veloster, causando danos na peça e saíram todos correndo.

Diante de tais atos as vítimas foram atrás dos autores, que relataram ter entrado em luta corporal, porém não conseguiram contê-los e que saíram novamente correndo a pé tomando rumo ignorado.

Momento este que apareceu este terceiro indivíduo que não participou da ação, mas disse conhecer os outros dois e por estar embriagado causou certo tumultuo e foi contido pelos que ali estavam.

As vítimas confirmaram por meio de imagem a identidade dos autores e que estes haviam sido abordados horas antes pela equipe ROTAM e pela equipe RPA.

Os autores não foram localizados, porém foram identificados e as vítimas foram orientadas quantos aos procedimentos e para eventual desejo de representação futura.