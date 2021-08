Vai faltar água hoje em Jandaia do Sul

Furto de cabos de energia afeta abastecimento de água na cidade

A Sanepar informa que está realizando manutenção emergencial na unidade de captação de água do Rio Marumbizinho, em Jandaia do Sul. A unidade foi alvo de furto de cabos de energia na madrugada desta quinta-feira (5). A previsão é concluir o serviço ainda hoje, mas a normalização do abastecimento de água deve ocorrer de forma gradativa entre a madrugada e a manhã da sexta-feira (6).

A população precisa adiar atividades que demandem uso de água e priorizar alimentação e higiene pessoal.

Serão afetados principalmente os clientes que não têm caixa d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para consultar esta e outras informações, utilize o aplicativo para celular e tablet Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar: www.sanepar.com.br.

Relato da Polícia Militar

Jandaia do Sul 00h55min Natureza Dano Endereço Rua Estrada Marumbizinho

Esta equipe foi solicitada pelo funcionário da SANEPAR, Sr. _______ para prestar um apoio de averiguação na estação de captação, pois vem acontecendo vários furtos de cabos e que estes furtos tem causado transtornos à população, como falta de água, esta equipe de pronto iniciou deslocamento e na primeira captação estava tudo normal, porém quando esta equipe estava chegando na segunda captação foi surpreendida por uma movimentação no local, notando que tinha alguém, tentou-se uma progressão a pé, mas como os indivíduos que estavam no local ouviram som de automóvel se aproximando, embrenharam em uma mata que fica ao lado, foi possível visualizar dois indivíduos porém sem êxito na identificação, foi feito buscas na mata, mas não foi localizado ninguém.

Como os indivíduos foram surpreendidos por esta equipe, acabaram deixando para trás uma mochila de cor preta com várias ferramentas no seu interior além de um boné de cor cinza. Para ter acesso à parte externa, os indivíduos quebraram a grade de uma janela e depois os vidros, já no interior, vários cabos foram danificados, assim como concreto, portas de gabinetes e cadeados. As ferramentas apreendidas e objeto foram entregues na Delegacia de Polícia de Jandaia do Sul.